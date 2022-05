Football: Le Danemark, terre d'accueil des joueurs luxembourgeois

Depuis quatre mois, les compositions de Jammerbugt, en D2 danoise, sont presque dignes de celles d'une équipe de BGL Ligue. Avec Farid Ikene et Omar Natami titulaires, Yan Bouché et Diogo Pimentel, tout juste de retour de blessure après avoir performé cet hiver, et Leonel Gomes, qui joue les jokers, le club basé à Pandrup, petite ville de 10 000 âmes située tout au nord du Danemark, mise en partie son maintien sur sa colonie luxembourgeoise.

«On joue devant 3 000 ou 4 000 personnes»

«En moyenne, on joue devant 3 000 ou 4 000 personnes», se réjouit le milieu Farid Ikene. À 21 ans, l'ancien du Racing a été tenté par l'opportunité de pouvoir découvrir le monde professionnel. «C'est un championnat qui est suivi, note-t-il. Beaucoup de joueurs ont évolué ici et jouent maintenant en D1 danoise».

Et malgré la dernière place du club, à quatre points du premier non-relégable à cinq journées de la fin, et quelques problèmes financiers relayés par les médias locaux, le groupe vit bien. «Il n'y a pas de clan. On est une belle petite équipe de jeunes», note Ikene, qui est en colocation avec un coéquipier norvégien. Il n'en reste pas moins que le Luxembourg est devenu un sujet de conversation dans les vestiaires. «On m'a souvent demandé où c'était et si on avait notre propre langue», rigole Ikene, qui espère maintenir le club en D2.