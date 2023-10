La formation DAP Education est dépassée par son succès

«Et pourtant, poursuit-elle, nous avions fait les choses dans les règles de l’art: nous nous sommes rendues au LTB le 17 juillet, avons obtenu un rendez-vous pour le lendemain, et Océane était donc pré-inscrite à la formation Éducation le 18 juillet». La famille profite alors de vacances, et c’est en effectuant une recherche sur le site du LTB pour des fournitures scolaires au tout début septembre que Laetitia se heurte à l’impossibilité de rentrer sur le site, nonobstant la préinscription du 18 juillet.

«Le document de pré-inscription ne vaut rien»

«J’ai envoyé un e-mail au LTB, et je me suis vu répondre que l’inscription d’Océane n’avait pas été faite, et surtout, qu’il ne restait plus de place disponible pour la filière souhaitée», s’insurge Laetitia. «Nous possédons le document de pré-inscription, mais il ne vaut rien. Je regrette vivement que personne ne nous ait prévenues de rien, sachant que cette formation suscite un très vif engouement. Océane n’est pas la seule dans le cas, loin s’en faut», regrette la maman.