Cybercriminalité : Le darknet se cherche une nouvelle tête de gondole

L’ombre de la fermeture d’Hydra Market plane sur le darknet. Les affaires sur les différentes places de marché clandestines n’ont rapporté l’an dernier que 1,5 milliard de dollars, contre 3,1 milliards de dollars un an plus tôt. Le démantèlement d’Hydra en avril 2022 a lourdement impacté le marché, qui n'a été que partiellement récupéré par les adresses Mega Darknet, Blacksprut et OMG! OMG!, selon le rapport de la firme Chainanalysis.