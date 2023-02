Projet au Luxembourg: Le datacenter de Google à Bissen consommerait moins d'eau que prévu

«Les pourcentages avancés de notre part sont ceux qui étaient cités par bien d’autres acteurs dans les coulisses, réagit Blanche Weber, présidente de l'ONG. On ne peut que réitérer notre revendication: depuis des années Google ne publie aucune donnée concernant le besoin en eau au Luxembourg. Pourquoi? Si les besoins étaient beaucoup plus réduits que présumés depuis des années, il serait dans son intérêt de les publier».

«La balle est dans le camp de Google»

Interrogé, le géant du Web souligne que «bon nombre» de ses centres de données utilisent des technologies à base d'eau pour le refroidissement. «Nous nous sommes engagés l'année dernière à améliorer la santé des bassins versants partout où nous opérons et à défendre une utilisation responsable de l'eau - un engagement qui complète notre objectif ambitieux de fonctionner avec une énergie sans carbone, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par an d'ici 2030», poursuit-il. S'agissant de Bissen, Google explique qu'il adopte une «approche spécifique» au site pour comprendre l'environnement hydrologique local afin de trouver la solution de refroidissement «la meilleure et la plus durable» et d'avoir un impact positif.