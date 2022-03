A Luxembourg – Le dealer présumé avait ingéré la drogue en paquets

À Luxembourg : Le dealer présumé avait ingéré la drogue en paquets

LUXEMBOURG-VILLE - Deux hommes soupçonnés de vendre de la drogue ont été interpellés à dix minutes d'intervalle, mercredi, près de la gare.

Dans son bulletin publié ce jeudi matin, la police grand-ducale informe qu'elle a arrêté successivement deux dealers présumés mercredi après-midi, à proximité de la gare, dans la capitale. Vers 15h20, des agents ont remarqué le manège d'une personne au croisement de l'avenue de la Gare, et de la rue de Bonnevoie.

Lors de la fouille corporelle, les fonctionnaires ont trouvé six sachets de marijuana. Sur ordre du parquet, un examen par scanner a également été ordonné à l'hôpital, où une vingtaine de corps étrangers ont été détectés. Le parquet a ordonné l'arrestation de l'homme, la confiscation des drogues saisies ainsi que d'un téléphone portable et d'une petite quantité d'argent liquide. L'homme a été présenté ce jeudi matin, à un juge d'instruction.

Quelques minutes plus tard, les policiers ont observé un homme vendre successivement des substances illicites à plusieurs clients, place de la Gare. Le dealer présumé a pu être interpellé. Lors de la fouille corporelle opérée dans la foulée, trois balles de drogue ainsi qu'une importante somme d'argent et un smartphone ont été saisis. L'homme a été arrêté sur ordre du parquet et présenté à un juge d'instruction.