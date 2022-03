Environnement : Le débat sur les aides pour l'énergie solaire est lancé

LUXEMBOURG - Poussé par la polémique

allemande sur l'avenir des subventions pour

l'énergie photovoltaïque, le ministre de l'Économie a lancé un débat sur les énergies alternatives.

«Si nos voisins songent à abandonner leurs aides, le Grand-Duché serait bête de ne pas y réfléchir aussi», a lancé Jeannot Krecké devant des journalistes en début de semaine. Sans abandonner l'énergie solaire, «le Luxembourg doit observer l'évolution de près et se demander tous les ans si les aides allouées se justifient» sur un marché de plus en plus concurrentiel.