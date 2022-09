En Espagne : Le débat sur les lâchers de taureaux avivé par une série de décès

Les victimes, encornées ou piétinées, avaient entre 18 et 73 ans, selon les autorités. Dans le reste de l'Espagne, au moins trois autres personnes ont également trouvé la mort lors de fêtes taurines dans les régions de Navarre (nord), Castille-et-León (centre-nord) et Madrid. Des décès auxquels s'ajoutent d'innombrables blessés, notamment des mineurs.

Controverse

Dans la région de Valence, où l'on n'avait plus recensé un tel nombre de décès lors des lâchers de taureaux depuis 2015, cette série tragique porte à plus d'une trentaine le nombre de victimes des «bous al carrer» en sept ans. De quoi relancer la controverse sur cette tradition encore très présente dans de nombreuses régions d'Espagne - l'exemple le plus connu étant celui de Pampelune (nord), où les «encierros» de la San Fermín attirent chaque année des dizaines de milliers de personnes.

A Valence et dans le sud de la Catalogne, les «bous», présents dans presque toutes les communes, jouissent d'une énorme popularité. Dans certaines localités côtières, des «bous a la mar» se déroulent dans les ports et coureurs et animaux finissent généralement à l'eau. Pour les élus locaux, le sujet est délicat et peut coûter ou rapporter des voix. Les socialistes et la gauche radicale, qui gouvernent dans la région de Valence depuis 2015, se sont ainsi bien gardés d'inclure ce sujet dans leur accord de coalition.