Sur NRJ12 : «Le débrief des filles» passe à la trappe

L'émission animée par Ayem Nour et ses chroniqueuses a été déprogrammée. Les téléspectateurs ont préféré zapper sur d'autres programmes...

De gauche à droite: Maëva, Ayem et Tatiana ne donneront plus leur avis sur les émissions de téléréalité, sur NRJ12.

La dernière déclinaison du «Mad Mag», «Le débrief des filles», n'aura pas convaincu. Lancée le 28 août 2017, l'émission présentée par Ayem Nour entourée de plusieurs chroniqueuses, dont Maëva Hanissa et Tatiana Laurens-Delarue, qui commentaient «Les incroyables aventures de Nabilla et Thomas» et la deuxième saison des «Vacances des Anges», a été déprogrammée par NRJ12.