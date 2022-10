Iran : «Le début de la fin» du pouvoir, espèrent les manifestants

Malgré le blocage par les autorités de l’accès aux applications Instagram et WhatsApp, des militants ont lancé samedi un appel en ligne à manifester sous le slogan «Le début de la fin!» du pouvoir. Ils ont encouragé les jeunes et la population iranienne à manifester dans des endroits où les forces de sécurité ne sont pas présentes et à scander «Mort au dictateur», en référence au guide suprême, l’ayatollah Ali Khamenei.

Au moins 108 morts

Depuis le 16 septembre, des jeunes femmes, étudiantes et écolières, sont le fer de lance des manifestations: elles scandent des slogans antigouvernementaux, enlèvent leur foulard et affrontent les forces de sécurité. Au moins 108 personnes ont été tuées dans la répression, selon l’association Iran Human Rights (IHR), basée à Oslo. Amnesty International a affirmé qu’au moins 23 enfants âgés entre 11 et 17 ans avaient été «tués par les forces de sécurité». Et des centaines de personnes ont été arrêtées, y compris des enfants.