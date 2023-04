Le décollage de la fusée «Starship» a dévasté son aire de lancement

Morceaux de béton éjectés, métal plié et cratères creusés dans le sol… La force du premier décollage de la nouvelle fusée de SpaceX, «Starship», à la fois la plus grande et la plus puissante du monde, a sérieusement amoché son pas de tir au Texas. Les dégâts causés prendront vraisemblablement plusieurs mois à être réparés. Ils pourraient ainsi retarder les prochains vols d’essai, et donc le développement de cette fusée sur laquelle compte pourtant rapidement la NASA pour renvoyer ses astronautes sur la Lune.