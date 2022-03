Coronavirus : Le déconfinement relance le débat sur la valeur de la vie

Les économistes tentent depuis longtemps de déterminer la valeur d’une vie, mais cette brutalité mathématique fait frémir.

Que vaut une vie? La question taraude les philosophes, mais c’est aussi un débat qui agite les économistes, depuis des décennies. Il se voit relancé par la perspective du déconfinement, synonyme d’arbitrage entre risque mortel et ravages économiques ou sociaux. Interrogé le 6 mai, alors que la pandémie de coronavirus a fait plus de 250 000 morts dans le monde, pour savoir si la relance de l’économie américaine va coûter des vies, Donald Trump admet: «Il est possible que cela arrive».

Les mesures de confinement, en gelant l’activité économique, font flamber chômage et précarité. Aux États-Unis, plus de 20 millions d’emplois ont disparu en un seul mois. En France, un mois de confinement coûte trois points de produit intérieur brut, selon l’Insee. «Il y a un arbitrage: les vies perdues contre les pertes économiques, tous les économistes le savent», écrit l’économiste américain Daniel Hamermesh, sur le site de l’institut de recherches sur le travail IZA.

Certains ont déjà dégainé la calculatrice. Bryce Wilkinson estime par exemple, dans un article pour The New Zealand Initiative, cercle de réflexion libéral, que dépenser 6,1% du produit intérieur brut du pays pour sauver au maximum 33 600 vies serait justifié. «Avant de dépenser davantage, il faut se demander si l’on ne sauverait pas plus de vies en investissant dans des routes plus sûres, ou d’autres mesures sanitaires».