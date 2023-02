Paris: Le défenseur du PSG Achraf Hakimi accusé de viol, enquête ouverte

Une jeune femme de 23 ans, vivant en région parisienne, s'est présentée au commissariat de Nogent-sur-Marne, dans le Val-de-Marne, ce dimanche, pour «faire une déclaration de viol», relate lundi Le Parisien. Selon le journal, elle n'a pas voulu porter plainte, mais l'officier de permanence a immédiatement prévenu sa hiérarchie, en raison de la gravité des faits présumés et de la notoriété de la personne mise en cause.

La jeune femme a en effet expliqué avoir été violée par Achraf Hakimi, défenseur marocain du Paris Saint-Germain. Le parquet s'est saisi de l'affaire, ce qu'il peut faire même en l'absence de plainte, et une enquête est ouverte. D'après les premiers éléments recueillis, la victime présumée et le footballeur auraient fait connaissance le 16 janvier dernier, via Instagram, où une conversation a commencé entre les deux protagonistes de l'affaire.