Discours à l'ONU : Le défi de Donald Trump face au monde

Le président américain va devoir prendre la parole devant un auditoire à part: les dirigeants de tous les pays de la planète réunis dans la même salle.

Huit mois après son arrivée au pouvoir, Donald Trump s'exprimera mardi matin pour la première fois devant l'assemblée générale de l'ONU, au siège de l'organisation multilatérale, au bord de l'East River, à Manhattan. Le défi pour le locataire de la Maison Blanche? Aborder les sujets brûlants du moment - Corée du Nord, Birmanie, Venezuela - tout en articulant sa vision de la place des États-Unis dans un monde traversé de profondes secousses.

«C'est un discours sans équivalent, une occasion unique pour le président de parler au monde entier», souligne Ben Rhodes, ancien conseiller et plume de Barack Obama. Et celui qui a travaillé sur les huit discours à l'ONU du président démocrate de souligner à quel point chaque mot doit être pesé au trébuchet: «une simple ligne dans le discours peut marquer une nouvelle orientation et avoir des répercussions dans la communauté diplomatique pendant des mois».