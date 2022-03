Australian Pink Floyd Show : «Le défi est de trouver le bon son»

ESCH-BELVAL - Après la reprise de l'album «The Wall», l'Australian Pink Floyd Show s'attaque aux meilleures chansons de ses idoles.

Interview avec le pianiste.

Jason Sawford, pianiste : Oui, nous sommes de grands fans. Je pense qu’il faut aimer et respecter les Pink Floyd et avoir envie de les étudier.

C’est un groupe de rock fantastique et très créatif. La musique est merveilleuse. Et côté son, il diffère d’autres groupes.

Nous sommes un groupe très occupé, toujours sur la route. C’est un défi, mais nous aimons ça. Parfois, ce n’est pas mal de faire une pause, être chez soi et dormir dans son propre lit. Mais si je ne partais plus en tournée, ça me manquerait.

On va jouer quelques titres de «The Final Cut» et des chansons plus anciennes que nous n’avons plus jouées depuis longtemps. Après avoir présenté des albums complets ces dernières années, nous avons fait cette fois-ci une sélection de plusieurs albums. Donc, l’évantail sera plus large.