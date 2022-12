Événement au Luxembourg: Le défilé de tracteurs a cartonné dans tout le pays

Après l'énorme succès des deux premières années, le Christmas Tour du «Lëtzebuerger Landjugend a Jongbaueren», initié en décembre 2020, est déjà devenu une véritable tradition au Grand-Duché. Ce 26 décembre, sept jeunesses agricoles ont à nouveau mobilisé des centaines de tracteurs pour souhaiter de bonnes fêtes de fin d'année aux petits et aux grands. Peu après 17h30, à Differdange, nous avons intercepté le convoi du LJ Süden devant la porte du de la résidence Servior Woiwer.

«C'est un succès complètement fou», concède Jean-Marie Wirth, chargé de direction. «Je tiens à la jeunesse et on voit ce que la jeunesse peut faire lorsqu'ils se mettent tous ensemble. Se présenter en tracteur devant nos pensionnaires, c'est une situation intergénérationnelle qui a rencontré un très beau succès. Tous nos résidents, 160 sur une capacité de 200, étaient aux fenêtres. C'était formidable et j'espère qu'on va recommencer».