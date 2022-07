Déchets au Luxembourg : Le délinquant-pollueur a été identifié et interrogé

ELL - La police a indiqué avoir retrouvé l'individu qui avait déposé une demi-tonne de déchets, dans la nature sur la commune d'Ell, début juin.

Un réfrigérateur, un canapé, des chaises et toutes sortes d'ordures... La police avait été avertie le 3 juin dernier qu'une ou plusieurs personnes avaient abandonné de nombreux déchets sur le chemin forestier proche du CR303, entre Roodt et Colpach-Haut sur la commune d'Ell, à la frontière belgo-luxembourgeoise. Un appel à témoins avait été lancé et une enquête avait été ouverte.