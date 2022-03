Christian Oberlé : «Le déménagement de la CNS, un gros changement»

LUXEMBOURG – Christian Oberlé, président de la Caisse nationale de santé (CNS), est l'invité de la «Story» tout au long de la semaine sur «L'essentiel Radio».

Épisode 5 - La séquence du 18 février

Dans le cinquième épisode de la «Story», le président de la Caisse nationale de santé (CNS) évoque le déménagement à venir en 2023, dans le quartier de la Gare. «Ce sera un gros changement pour nous. Les différentes administrations seront regroupées et on mettra en place des espaces collaboratifs» précise-t-il au sujet de la future «Cité de la sécurité sociale».

Le dernier épisode de la semaine est aussi l'occasion pour Christian Oberlé de se livrer sur sa vie privée. Avec cinq enfants, dont il est fier, et le projet de lancer sa propre entreprise à la retraite, il est un homme occupé.

«Ses mélodies et ses textes me touchent»

Épisode 4 - La séquence du 17 février

Christian Oberlé a également rappelé l’égalité des droits des près de 900 000 assurés de la Caisse nationale de santé. «Frontaliers et résidents ont absolument les mêmes droits. Nos assurés sont nos assurés, l’équité est totale».

Enfin, la plateforme de téléconsultation eConsult, qui a très bien fonctionné, devrait voir son utilisation réduite, car elle ne correspond plus aux besoins qui existaient, il y a plusieurs mois en arrière.

Épisode 3 - La séquence du 16 février

Si le processus devrait durer plusieurs années, la digitalisation de la Caisse nationale de santé est un enjeu majeur pour l'institution, selon son président Christian Oberlé. «On aimerait que tous nos documents soient transférés par support digital. On parle de plus de quinze millions de documents par an, des mémoires d’honoraires aux certificats d’incapacité de travail. C’est un projet qu’on ne peut pas mettre en place du jour au lendemain», explique-t-il.