Triathlon : Le demi-Ironman passera par Remich

REMICH - L'Ironman 70.3, épreuve réduite et qualificative de l'Ironman, se déroulera pour la première fois au Luxembourg en septembre 2013.

Pour cette première sur le territoire grand-ducal, les athlètes passeront par Remich. Au programme: 1,9 km de nage dans la Moselle luxembourgeoise, puis 90 km de course en vélo à travers les vignobles, pour terminer par 21,1 km de course à pied dans la vallée et une arrivée à Remich. Les concurrents auront comme objectif la qualification à l’Ironman 2014, le 14 octobre 2014.