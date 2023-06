Le départ de Thill et Rodrigues? «Ca ne m’a fait ni chaud, ni froid»

Luis Mangorrinha - Le Quotidien

- L'essentiel: Comment avez-vous vécu le départ de Gerson Rodrigues et de Vincent Thill de la sélection?

Anthony Moris: À titre individuel, ça ne m’a fait ni chaud, ni froid. Cette décision leur appartient. C’est leur choix. Je n’ai qu’une obsession, c’est le match de demain (mardi). Nous ferons avec les joueurs qui sont motivés pour essayer de défendre les couleurs du pays. On doit se concentrer uniquement sur le match. On verra pour la suite, mais ce sera géré de la meilleure des façons par le coach et par la Fédération. J’ai pleinement confiance envers les joueurs qui seront là demain pour jouer à leur place et pour montrer que personne n’est plus grand que le groupe. Les individualités sont importantes au sein d’un groupe, mais le collectif est au-dessus de tout. Je suis confiant dans le fait que ceux qui joueront à leur place feront le nécessaire.

- Est-ce que les chocs que vous jouez en Belgique et en Coupe d’Europe vous aident à préparer des matches comme celui face à la Bosnie?

La Coupe d’Europe m’aide à préparer des rencontres comme celle-là. Mais je sais très bien que les matches en sélection et en club sont totalement différents. En sélection, on n'a eu que cinq ou six jours pour préparer nos rencontres face au Liechtenstein et à la Bosnie, alors qu’en club on travaille tous les jours. Avec les années, nous sommes plusieurs à avoir l’expérience de ce genre de match, d’adversaire et d’atmosphère, donc je suis relativement confiant quant à notre faculté d’aborder ce rendez-vous.

Archive Editpress

– En tant que gardien, préférez-vous un match un peu plus tranquille comme celui de samedi, ou une rencontre comme celle de ce mardi avec peut-être un peu plus de travail?

Celui de samedi, comme ça je pourrai jouer jusqu’à 50 ou 60 ans (rires). Contre le Liechtenstein, il faut toujours être prêt à n’avoir qu’un seul arrêt à faire. Parfois on s’attend à avoir plus de travail lors d’un match et puis finalement c’est plus tranquille. Chaque match a sa vérité. J’ai préparé les deux rencontres comme je les prépare toutes.

- Est-ce qu’affronter un joueur comme Edin Dzeko joue dans votre tête? Avez-vous l’impression de jouer un match dans le match avec lui?