En Moselle : Le dépeceur de chat condamné en appel à deux ans de prison

METZ – La cour d'appel de Metz a condamné un homme de 20 ans, à deux ans d'emprisonnement, dont huit mois ferme, pour avoir tué un chat et l'avoir dépecé en se filmant, avant de diffuser les vidéos sur Snapchat.

«La cour d'appel a bien pris conscience des faits commis par le prévenu, la peine est beaucoup plus satisfaisante que celle qui avait été prononcée en première instance», a réagi Me Laure Vayssade, avocate de l'association «Stéphane Lamart pour la défense des droits des animaux». La SPA, les fondations Brigitte Bardot, 30 millions d'amis et Assistance aux animaux s'étaient également portées parties civiles.