A Waldhof au Luxembourg: Le dépôt de munitions de l'armée est-il assez sécurisé?

À Waldhof au Luxembourg : Le dépôt de munitions de l'armée est-il assez sécurisé?

Dans sa réponse, le ministre de la Défense, François Bausch a tenté de rassurer les députés. «Les munitions sont stockées dans des emballages réglementés et des mesures de sécurité très strictes sont appliquées» concernant le matériel entreposé à Waldhof. Il rappelle que les normes suivies sont celles de l'OTAN, et que l'ensemble des gestionnaires du site ont été formés.

400 000 litres d'eau

Le ministre a indiqué que l'armée travaillait actuellement à un réaménagement du site en collaboration avec l'Administration des Travaux publics, et qu'un projet de loi serait déposé à la Chambre, d'ici la fin de la législature. «Les mesures de sécurité seront encore renforcées». Des mesures qui consistent déjà en la présence de pare-feu et de merlons (ouvrage visant à contenir des projections) tout autour des hangars. Le tout renforcé avec des extincteurs et d'autres systèmes, tels des crocs à incendie ou encore des bacs de sable, des pelles et des seaux.