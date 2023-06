Communales au Luxembourg: Le dépouillement, un boulot fastidieux à l’ombre des regards

Bouclé vers 17h30

Un travail long et fastidieux, à l’ombre des regards. «Que voulez-vous savoir?», nous lancent les équipes dans un bureau fermé et vide de citoyens venus assister. Sans rechigner, Paul Minden, président du bureau de vote, se prête volontiers au commentaire de sa mission: «On commence par compter les bulletins dans l’urne, puis on identifie ceux qui sont nuls avant de procéder au comptage des votes de liste». L’opération la plus longue vient par la suite: le panachage. «Surtout en Ville avec 27 candidats!».