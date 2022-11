Politique : Le député ADR Roy Reding démissionne du conseil communal de Luxembourg

Condamné jeudi par la justice à 50 000 euros d'amende et à un an de prison avec sursis, le député ADR Roy Reding a annoncé ce samedi, sur Facebook, sa démission du conseil communal de Luxembourg-Ville. Dans ce post, Roy Reding a expliqué qu'il «n'a malheureusement plus l'énergie ni le temps» pour remplir toutes ses obligations et que sa décision de démissionner «a été difficile à prendre».