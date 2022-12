Au Honduras : Le député avait reçu un million de dollars d'un cartel

Un ex-député du Honduras, recherché pour extradition par les États-Unis en raison de ses liens avec le trafic de drogue, a été arrêté samedi dans le nord-est du pays, a déclaré le ministre de la Sécurité Ramón Sabillón. «M. Midence Oquelí Martínez Turcios, 62 ans, a été capturé et attend un ordre d'extradition» vers les États-Unis, a déclaré le ministre à la radio locale Radio América. Selon le ministre, l'ancien député, qui a servi deux mandats, 2010-2014 et 2014-2018, pour le Parti libéral de droite, a été capturé dans la municipalité de Sabá, à quelque 300 km au nord-est de Tegucigalpa.

M. Martínez était en fuite depuis juillet 2018, date à laquelle un tribunal fédéral de New York a demandé son extradition. Selon l'acte d'accusation, rendu public par les Etats-Unis en juillet dernier, cet homme politique avait reçu un million de dollars de la part du cartel «Los Cachiros» entre 2004 et 2014 et a escorté, accompagné d'hommes armés, des cargaisons de cocaïne provenant de pays producteurs sud-américains vers les États-Unis.