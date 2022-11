France : Le député insulté par Hanouna va porter plainte contre l'animateur

Le député LFI Louis Boyard a annoncé lundi qu’il «déposerai(t) une plainte» contre l’animateur Cyril Hanouna, lui reprochant de l’avoir «insulté en direct pour avoir critiqué le propriétaire de sa chaîne» Vincent Bolloré. «La toute-puissance d’Hanouna qui pense pouvoir insulter et intimider une personne parce qu’elle critique son patron est inadmissible», a lancé Louis Boyard, lors d’un point presse à l’Assemblée, sans préciser le motif de sa plainte.

«Qu’on soit député ou non, un présentateur n’a pas à insulter quelqu’un en direct pour avoir critiqué le propriétaire de sa chaîne» C8 Vincent Bolloré, a insisté le député Insoumis. Jeudi, sur le plateau de l’émission «Touche pas à mon poste», le député et ancien chroniqueur de l’émission a accusé les «cinq personnes les plus riches» de France d’«appauvrir l'Afrique», en citant notamment Vincent Bolloré, propriétaire du groupe Canal+.