Grande-Bretagne : Le député qui avait regardé du porno démissionne

Neil Parish, accusé d'avoir regardé du porno sur son téléphone à la Chambre des communes, a fini par avouer et quitter ses fonctions. Il affirme qu'il cherchait des tracteurs quand il est tombé sur tout autre chose.

Le député conservateur britannique Neil Parish a annoncé samedi sa démission, avouant qu'il avait bel et bien regardé de la pornographie à la Chambre des communes, ce dont il avait été accusé par d'autres parlementaires. «Je cherchais des tracteurs», a assuré à la BBC l'élu de 65 ans, ancien fermier. «Je suis tombé sur un autre site qui avait un nom similaire et j'ai regardé pendant un moment, ce que je n'aurais pas dû faire», a-t-il tenté d'expliquer.

«Mais mon crime, mon plus grand crime, c'est que j'y suis retourné une seconde fois et c'était délibéré», a-t-il avoué au bord des larmes, évoquant un «moment de folie». Dans un entretien au Daily Telegraph publié samedi matin, il avait suggéré avoir peut-être ouvert le site «par erreur». «Nous soutenons la décision de Neil Parish de quitter ses fonctions comme membre du Parlement», a affirmé un porte-parole des Conservateurs de la circonscription de Tiverton et Honiton, où avait été élu M. Parish en 2019.