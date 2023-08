Pakistan: Le déraillement a fait 34 morts, la police cherche des indices

Les enquêteurs fouillaient lundi les décombres laissés par le déraillement d’un train dimanche au Pakistan , connu pour la vétusté de ses chemins de fer, qui a fait au moins 34 morts. Plus de 1 000 personnes se trouvaient à bord du Hazara Express lorsque les wagons sont sortis de leurs rails près de la gare de Sahara, non loin de la ville de Nawabshah, dans la province méridionale du Sind.

«J’étais assis dans mon magasin. Soudain, il y a eu une énorme détonation», a témoigné Azmat Ali, 25 ans, qui possède une échoppe près du lieu de l’accident. «Nous avons immédiatement pensé qu’un accident s’était produit. Nous nous sommes mis à courir et lorsque nous sommes arrivés, nous avons sorti des corps et des blessés de l’épave».

Les hôpitaux de la région ont déclaré l’état d’urgence, alors qu’ils s’efforçaient de prendre en charge des dizaines de passagers gravement blessés. Les accidents et les déraillements sont fréquents sur le réseau ferroviaire vétuste du pays, qui compte près de 7 500 kilomètres de voies et transporte plus de 80 millions de passagers par an.