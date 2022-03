Le derby de Milan peut être décisif pour le titre

L'Inter et le Milan AC, qui se sont

affirmés comme les vrais patrons du Calcio, s'affrontent dimanche dans un derby qui

s'annonce d'ores et déjà bouillonnant.

Plus qu'une opposition de styles entre la redoutable efficacité intériste et le football offensif retrouvé des Rossoneri, le derby milanais de cette 21e journée de Serie A opposera surtout les désormais deux seuls prétendants au titre de champion d'Italie.

Et si l'Inter semble la mieux lotie avant cette rencontre au sommet, avec ses six points d'avance (mais avec un match en plus) et sa nette victoire à l'aller (4-0), les hommes de Mourinho devront cette fois faire face à un Milan AC totalement ressuscité. Ronaldinho, Borrielo, Beckham et consorts, avec 12 buts inscrits lors de leurs trois derniers matches de championnat, semblent capables de faire exploser n'importe quelle défense.