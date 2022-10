Volley: Le derby européen pour Strassen

La confiance des champions s'est évaporée dans la deuxième manche avec une série de réceptions fébriles et de points facilement donnés dès le début du set, largement perdu (13-25). «Ce n'était pas Strassen, peste le libéro Tim Laevaert. C'est impossible qu'on se laisse battre avec 13 points. Mais ensuite on a joué avec la tête reposée, sans stress, et on a vu ce qu'on était capables de faire».