Football : Le derby Metz-Nancy le 21 décembre

La Ligue de football professionnel a publié les calendriers de la Ligue 1 et de la Ligue 2 pour la saison 2018/2019, jeudi.

Le dernier derby entre Metz et Nancy s'était joué en Ligue 1 lors de la saison 2016/2017.

Les calendriers de Ligue 1 et de Ligue 2 de la prochaine saison ont été dévoilés, jeudi, par la Ligue de football professionnel. Les supporters grenats et nancéiens peuvent d'ores et déjà noter une date. Le derby Metz-Nancy aura lieu le vendredi 21 décembre, à Saint-Symphorien, pour le compte de la 19e journée. Il faudra attendre l'avant dernière journée pour le match retour à Nancy (10 mai).