Le dernier adieu au roi de la pop

Les enfants de Michael Jackson, décédé le 25 juin, se sont recueillis jeudi lors d'une cérémonie très privée autour de son cercueil déposé dans le Grand Mausolée du cimetière de Forest Lawn, dans la banlieue de Los Angeles.

La cérémonie, intime et réservée à la famille et aux proches du «roi de la pop», a duré un peu plus d'une heure, et s'est tenue en plein air, devant l'entrée de la Terrasse Sacrée du Grand Mausolée, la partie la plus exclusive du cimetière.