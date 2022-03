Le dernier hommage de Saverne à Zeller

Le président de la région Alsace, décédé samedi, sera inhumé ce jeudi après une ultime messe à la Cathédrale de Strasbourg.

Plus de 1.500 personnes, dont plusieurs responsables politiques régionaux et nationaux, ont assisté mercredi à Saverne (Bas-Rhin) aux obsèques de l'ancien président UMP de la Région Alsace Adrien Zeller, décédé samedi des suites d'un infarctus.

La cérémonie d'une heure et demie s'est déroulée en l'église catholique Notre-Dame de la Nativité.

Plus d'un millier de personnes ont suivi la cérémonie en direct devant un grand écran installé non loin de l'église qui ne pouvait accueillir que 540 personnes.

Parmi les personnalités figuraient plusieurs élus régionaux ainsi que le directeur de cabinet de Nicolas Sarkozy, Christian Frémont, et l'ancien garde des Sceaux et vice-président du conseil national de l'UMP Pierre Méhaignerie.

"C'était une personnalité très vivante, très originale, très créative, pas du tout respectueuse des habitudes et des normes", a confié François Bayrou à l'issue de la cérémonie.

"Cet homme restera une figure pour notre pays et un nom illustre pour notre région", a estimé l'élu.

La plupart des commerces de la ville étaient fermés en début d'après-midi pendant la cérémonie et sur plusieurs vitrines figuraient une affichette indiquant "Adieu Adrien. Merci pour tout ce que tu as fait pour Saverne et sa région".