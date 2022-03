Vol MH370 : Le dernier message intrigue les enquêteurs

Les derniers mots adressés du cockpit du Boeing de la Malaysia Airlines par le copilote, «Eh bien, bonne nuit», sont contraires aux procédures habituelles du contact radio.

Les derniers mots en provenance du Vol MH370, «Eh bien, bonne nuit» auraient été prononcés par le copilote de l'appareil, alors que celui-ci quittait l'espace aérien malaisien, a annoncé la Malaysian Airlines, lundi. Ce message renforcerait l'hypothèse d'un détournement ou d'un sabotage de l'avion, selon les experts. Le moment choisi, le caractère informel de la phrase lancée aux contrôleurs aériens, intriguent les enquêteurs. Cette phrase est contraire aux procédures habituelles du contact radio, qui veulent que le pilote lise les instructions pour contacter la prochaine tour de contrôle et donne l'indicatif de l'appareil, explique Hugh Dibley, un ancien pilote de British Airways.

Le ministre des Transports par intérim, Hishammudin Hussein, a confirmé dimanche des informations parues dans la presse selon lesquelles ces mots ont été prononcés après la mise hors service du système de communication ACARS, qui permet l'échange de messages entre l'avion et le sol sous forme numérique codée par liaison radio ou satellite. Les enquêteurs doivent étudier à la loupe l'enregistrement pour déceler la moindre trace de stress psychologique et déterminer l'identité de celui qui prononce ces mots, pour voir s'il s'agit du pilote ou d'éventuels pirates de l'air.

La police malaisienne, qui n'exclut pour l'heure aucun mobile afin d'expliquer ce mystère, a indiqué se concentrer sur la personnalité et les orientations politiques et religieuses des pilotes et de l'équipage de l'appareil ainsi que sur le personnel au sol susceptible d'avoir travaillé sur l'avion. Les recherches sur les antécédents des passagers qui avaient embarqué à bord du vol MH370 n'ont rien donné pour l'instant, mais certains pays n'ont pas encore répondu aux demandes de renseignements, a précisé le chef de la police.