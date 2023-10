Le dernier selfie européen Bettel, l'hommage de Michel

Un petit moment de légèreté lors d'un sommet de deux jours marqué par les sujets dramatiques. Premier ministre du Luxembourg pour encore quelques semaines, Xavier Bettel assiste en ce moment à son dernier sommet du Conseil européen, à Bruxelles. L'occasion pour le chef du gouvernement sortant de prendre un dernier selfie avec ses collègues chefs d'État et de gouvernement européens.

On reconnaît, notamment derrière Xavier Bettel, le président français Emmanuel Macron ou le président belge du Conseil de l'Europe, Charles Michel. En légende, le Premier ministre dit que «c'était un honneur de représenter mon pays en Europe». Il remercie «tout ceux avec qui j'ai eu le privilège et le plaisir de travailler. Vous me manquerez tous».