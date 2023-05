Hong Kong : Le dernier sms d’un Ouïghour disparu inquiète

Dernier message inquiétant

L’ONG de défense des droits de l’homme avait déclaré la veille dans un communiqué qu’Abuduwaili Abudureheman, né au Xinjiang, une région du nord-ouest de la Chine, avait quitté la Corée du Sud le 10 mai pour rendre visite à un ami et n’avait plus donné de nouvelles depuis. Son dernier message a été un bref sms envoyé à son ami qui l’attendait à l’aéroport de Hong Kong : «La police chinoise me pose des questions», peut-on lire dans ce texto dont Amnesty a fait prendre connaissance à l’AFP.

«Il a mal calculé»

«Je suis contrôlé, la police chinoise me pose des questions et cela peut prendre du temps avant que je ne sorte», lit-on dans le message. Abuduwaili Abudureheman, qui a obtenu l’année dernière un doctorat à l’Université Kookmin de Séoul, figurait sur une «liste de surveillance» des autorités chinoises en raison de ses voyages à l’étranger, a expliqué Amnesty International.

La Chine est accusée d’avoir placé en détention plus d’un million d’Ouïghours et de membres d’autres minorités musulmanes au Xinjiang. Washington et des parlements d’autres pays occidentaux ont parlé à ce sujet de «génocide». Pékin rejette ces accusations, invoquant la lutte contre le terrorisme. Les autorités chinoises font de plus en plus pression sur les Ouïghours hors des frontières de la Chine et ont, dans certains cas, procédé à leur rapatriement forcé, selon Amnesty International.