Circulation au Luxembourg : Le dernier tronçon de l'A3 fermé ce week-end

LUXEMBOURG - L'autoroute sera interdite à la circulation entre l'échangeur Hesperange et le rond-point Gluck de vendredi soir à lundi matin.

Les automobilistes qui fréquentent le secteur sont désormais habitués aux fermetures de voies et aux déviations. Rebelote ce week-end. Dans le cadre de l'aménagement du ban de Gasperich, l'Administration des ponts et chaussées va fermer l'A3 entre le rond-point Gluck et l'échangeur Hesperange, à partir du vendredi 10 juin vers 21h jusqu'au lundi 13 juin vers 5h. Et ce, dans les deux sens de circulation.