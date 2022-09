Football : Le destin sportif de Griezmann pourrait se jouer devant un tribunal

Antoine Griezmann est au centre d’une dispute entre le FC Barcelone et l’Atlético de Madrid. Un tribunal pourrait être amené à trancher.

Malgré son but dans les ultimes instants contre Porto mercredi, Antoine Griezmann vit un début de saison étrange. Le Français a beau donner satisfaction avec trois buts en cinq apparitions, les matches, il les commence surtout sur le banc. Tout ça à cause d’une clause dans son contrat stipulant que si «Grizi» joue plus de 50% des matches avec l’Atlético, le club de Madrid devra obligatoirement acheter le joueur. Le montant du transfert serait de 40 millions. Rappelons que ce dernier est prêté aux «Colchoneros» par le Barça.