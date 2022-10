Monarchie britannique : Le détail qui montre que le roi n'a pas rayé le prince Harry de sa vie

Les relations entre le roi Charles III et son fils cadet sont des plus tendues depuis la décision de Harry de quitter la Grande-Bretagne avec femme et enfants mais surtout depuis l'interview explosive qu'il a accordée à Oprah Winfrey l'année dernière. Il aura fallu des circonstances extraordinaires pour réunir père et fils le mois dernier au moment où la reine s'est éteinte.

Sur les images de cette première audience, on distingue sur une petite table deux photos intimes du roi. La première est une photo prise en 2019 sur laquelle la reine pose avec l'ensemble de ses héritiers, Charles, William et George.

La deuxième est - dans le contexte - plus «remarquable» au sens premier du terme: c'est la photo du mariage de Harry et Meghan le 19 mai 2018: la reine et le prince Philip, Charles et Camilla, William, Kate, George et Charlotte entourent le couple. Seul le prince Louis manque à l'appel, parce qu'il n'avait que quelques semaines au moment de la cérémonie.