Le détecteur d'intelligence artificielle est abandonné

AI Classifier permettait de détecter si un texte avait réellement été écrit par un humain, ou s'il avait au contraire été généré à l'aide d'une intelligence artificielle, par exemple ChatGPT. Cela pouvait avoir des utilisations dans le domaine universitaire, afin de s'assurer qu'un élève ou un doctorant n'avait pas fait rédiger son travail par un robot. Le but affiché était aussi de lutter contre la désinformation et la malhonnêteté en tout genre, à l'heure des manipulations de masse lors de scrutins.

Autre stratégie

Open AI avait expliqué que son programme était en cours de développement et que sa précision serait améliorée, au fur et à mesure des mises à jour et de la quantité de données qu'il ingérait. La firme a changé son fusil d'épaule et se tourne désormais vers d'autres techniques, a-t-elle assuré, sans autre précision.