Le détective Jérôme Bloche enquête sur sa vie privée

Les ingrédients de la série sont là

La nouvelle affaire de Jérôme va d’abord consister à sauver son couple. Avant que le héros le plus banal de la BD n’enquête sur la mystérieuse Rebecca, aux intentions finalement très mystérieuses. En plusieurs points, son récit de femme abandonnée au dernier moment par son futur mari ne colle pas. Comme toujours, le détective gauche au premier abord use de sa meilleure arme: sa perspicacité.

Les ingrédients de la série sont toujours là. À savoir un héros très humain qui ressemble à monsieur Tout-le-monde, accompagné d’une compagne tonique, elle aussi attachante et très réaliste. Le scénario alterne entre les scènes quotidiennes drôles et l’aventure, le tout sur un dessin sobre et efficace. Plus de 35 ans et 28 albums après son apparition, Jérôme K. Jérôme Bloche séduit toujours.