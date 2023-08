Prison au Luxembourg: Une «mort naturelle» pour le détenu décédé le 3 juillet

Le 3 juillet dernier, les gardiens de la prison de Givenich ont découvert un détenu mort dans sa cellule. Sa santé avait inquiété et son décès a poussé le député CSV, Léon Gloden, à interroger la ministre Déi Gréng de la Justice, Sam Tanson. Celle-ci évoque «une mort naturelle».

«Le défunt n'avait montré aucun signe de malaise la veille de son décès», affirme la ministre. Le 112 et la police «ont immédiatement été appelés. L'infirmière de garde a constaté le décès du détenu. Le médecin sur place a conclu à une mort naturelle», précise-t-elle.

Trois hospitalisations

Pourtant, il avait été «hospitalisé en urgence à trois reprises, le 18 juin, le 25 juin et le 29 juin» et avait pu quitter l'hôpital à chaque fois après quelques heures, explique la ministre. D'autres consultations médicales avaient eu lieu au centre pénitentiaire de Givenich. Sam Tanson ne précise pas de quoi souffrait le détenu.

Tous les détenus ont accès aux soins

La ministre explique aussi que le défunt «n'a pas activé le bouton d'alarme. Deux agents pénitentiaires ont vérifié le système d'alarme de la cellule occupée par le détenu décédé et confirment qu'aucune alarme n'a été déclenchée». Plus généralement, Sam Tanson explique que chaque incarcération se fait «sur base d'un certificat d'aptitude à la détention établi par un médecin autorisé à exercer au Luxembourg».

En outre, «tous les détenus ont accès à l'ensemble des soins médicaux et chaque détenu peut consulter un médecin généraliste, une fois par semaine» ou plus vite en cas d'urgence. «Les détenus ont droit à la même médication, aux mêmes analyses et aux mêmes traitements que tout autre patient», conclut la ministre.