Déclarations fracassantes – Le dialogue social à la luxembourgeoise enterré?

LUXEMBOURG – Sur le terrain social, la hache de guerre est déterrée. Et on se rend coup pour coup depuis la fin de la tripartite.

Nora Back nie tout appel aux émeutes. Foto: Editpress/Hervé Montaigu

Avec la mobilisation du 1er mai en ligne de mire, l'OGBL durcit le ton. Dans un communiqué publié vendredi, le syndicat a voulu justifier son refus de signer l'accord tripartite sur la hausse de prix, en citant les résultats positifs présentés la semaine dernière par plusieurs banques. «Si un certain nombre d’entreprises souffrent (...) de l’augmentation des prix de l’énergie et ont donc véritablement besoin d’être aidées, ceci ne s’applique aucunement à l’ensemble des entreprises ayant leurs activités sur le territoire», écrit l'OGBL. Le syndicat cible «une manipulation de l'index» et dénonce un «revirement» du gouvernement sur les allocations familiales, qui resteront indexées.

Symbole de la tension qui monte, la présidente de l'OGBL, Nora Back, s'est attiré les foudres du directeur de l'Union des entreprises luxembourgeoises Jean-Paul Olinger. Ce dernier lui reproche d'avoir «banalisé le mouvement des gilets jaunes en France» et lancé un «appel aux émeutes», dans une interview au Lëtzebuerger Land. Elle y déclarait: «Le dialogue et la paix sociale sont importants pour nous, on ne veut pas de bagarre à tout prix. (...) Mais parfois, c’est sans doute tout simplement nécessaire (...) Et ce moment est arrivé».

«Où est la démocratie?» Jean-Paul Olinger, directeur de l'Union des entreprises luxembourgeoises

Bagarre, émeutes, chahut... derrière le mot allemand «krawall», les interprétations fusaient. «Ces mots m'ont choqué. Il ne faut pas les banaliser et voir ce qu'ils peuvent déclencher. En tant que présidente de la Chambre des salariés, ne faut-il pas un peu de retenue? Qu'en sera-t-il des responsabilités en cas de violences?», se demandait Jean-Paul Olinger, rappelant que l'accord avait été validé par deux syndicats sur trois et voté par 52 députés sur 60. «Où est la démocratie?», interrogeait-il. Secrétaire général de la Fédération des artisans, Romain Schmit a lui aussi interrogé via Twitter la position du syndicat. «Faiseur d’émeutes ou syndicat? Lutte des classes ou compétition progressiste? La présidente de l’OGBL fournit des informations étonnantes et en même temps des arguments qui se retournent in fine contre le partenariat social».

Interrogée par L'essentiel, Nora Back a nié tout appel aux émeutes tout en reconnaissant avoir «signifié au gouvernement et au patronat que l'accord et une manipulation de l'index mettaient en danger la paix sociale». «La comparaison avec la France était pour souligner la différence. Nous sommes un syndicat ouvert au dialogue qui n'a jamais cherché la bagarre. On ne s'est pas radicalisé. Mais les négociations n'en étaient pas vraiment». «Il n'y a pas d'appel aux émeutes, reprend-elle. Il y aura des manifestations, des piquets de protestation, mais selon les traditions de l'OGBL. Avec discipline». Pas question donc de brûler des pneus, mais la présidente de l'OGBL dénonce un manque de respect pour les salariés et frontaliers. «Ils reprochent à un partenaire de ne pas signer un accord dans lequel il ne se retrouve pas. Nous représentons 75 000 membres, résidents et frontaliers, des familles des salariés de tous secteurs».