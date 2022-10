Au Luxembourg: Le diesel poursuit sa hausse, le sans plomb 98 aussi

Des hausses plus importantes que les baisses de mercredi. Le prix du diesel va connaitre une augmentation conséquente, à compter de ce samedi au Luxembourg. Le litre de ce carburant sera en effet plus cher de quelque 6 centimes. Hausse sensible, mais un peu moins marquée, pour le sans plomb 95, qui grimpe de 3,5 centimes le litre. Le tarif du sans plomb 98 ne bouge pas.