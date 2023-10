Le difficile accueil des réfugiés au Luxembourg

«Nos centres d'accueil sont saturés», avait justifié le ministère des Affaires étrangères à L'essentiel, rappelant les efforts consentis au cours des dix dernières années. Un changement de cap qu'avait regretté l'ASTI, l'association de soutien aux travailleurs immigrés se réappropriant l'expression «quand on veut on peut». L'arrivée massive de réfugiés ukrainiens fuyant la guerre l'année passée et celle de familles syriennes exilées en pleine guerre civile en 2013 avaient démontré les capacités du Grand-Duché à trouver des solutions d'urgence.