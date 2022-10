Visite officielle: Le directeur général de l’OMS en déplacement au Luxembourg

03.10 Il était question de santé, et notamment de santé mondiale, ce lundi au Grand-Duché, avec la visite officielle du Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, directeur général de l’Organisation mondiale de la santé (OMS).

Il était question de santé, et notamment de santé mondiale, ce lundi au Grand-Duché, avec la visite officielle du Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, directeur général de l’Organisation mondiale de la santé (OMS). L'homme, omniprésent depuis l'apparition du Covid, a rencontré le Premier ministre, Xavier Bettel, qui l'a félicité pour son rôle de coordinateur central joué pendant la gestion de la pandémie. Xavier Bettel a profité de cette visite, dans le cadre d'une conférence organisée par la Banque européenne d’investissement (BEI), pour exprimer également «son inquiétude face aux nombreuses crises que traverse l'humanité en ce moment».

«Le Luxembourg a récemment contribué à un total de 11,7 millions d’euros au Fonds mondial pour soutenir la lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme et pour prévenir des pandémies futures», a rappelé le ministre de la Coopération et de l’Action humanitaire, Franz Fayot.