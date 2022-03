Politique au Luxembourg : Le discours sur l'état de la Nation reste à l'automne

LUXEMBOURG - Le grand discours du Premier ministre devant les députés se tiendra de nouveau après les congés d'été cette année, a décidé la Chambre des députés.

Xavier Bettel donne rendez-vous aux députés à l'automne pour son grand discours. Le discours sur l'état de la Nation se tiendra de nouveau à cette période cette année, et non au printemps comme précédemment, a décidé la conférence des présidents de la Chambre des députés. «Ce choix était le plus logique, il suit ce qui s'est fait ces dernières années», assure à L'essentiel Fernand Etgen, président de la Chambre des députés. Il s'attend à ce que le calendrier «ne bouge plus d'ici la fin de la législature», fin 2023.