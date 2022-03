Menace terroriste : Le dispositif autour de Juncker et Asselborn levé

LUXEMBOURG - L'arrestation, la semaine dernière, d'un homme suspecté d'avoir menacé le Premier ministre et le ministre des Affaires étrangères a amené à la fin de la protection spéciale.

Au début du mois de mars, le parquet avait indiqué que Jean-Claude Juncker et Jean Asselborn faisaient l'objet de «menaces extérieures» en provenance de «l'étranger». Une enquête avait alors été ouverte pour déterminer l'origine de cette menace. Il aura donc fallu un peu plus de deux semaines aux enquêteurs luxembourgeois pour interpeller un suspect et mettre fin aux dispositions spéciales de protection des numéro un et numéro deux du gouvernement luxembourgeois. Un laps de temps au cours duquel le Premier ministre et le ministre des Affaires étrangères se sont déplacés en permanence avec des gardes du corps.