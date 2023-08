Discussions difficiles: Le divorce de Kevin Costner va lui coûter très cher

Séparés, l'acteur et sa future ex-épouse Christine Baumgartner font face à un divorce long et douloureux, lors duquel tous les coups seront permis.

La romance entre Kevin Costner et Christine Baumgartner se termine mal. AFP

Kevin Costner et Christine Baumgartner ont annoncé au printemps leur séparation, après 18 ans de mariage, une longévité rare à Hollywood, et trois enfants. Depuis, l'acteur de 68 ans et la styliste de sacs à main de 49 ans ont entamé des discussions qui semblent plutôt pénibles et houleuses. La demande de divorce a été déposée officiellement en avril dernier, rappelle Paris Match. Un proche de l'acteur disait alors à People: «Ce n'était pas quelque chose qu'il voulait ou cherchait et s’il pouvait changer la situation, il le ferait».

Dans le même temps, la fin de la série «Yellowstone», qui a permis le retour de l'acteur de «Bodyguard», a été annoncée après cinq saisons très prenante pour Costner, à tel point que sa femme lui reprochait le peu de temps passé à la maison. La maison, justement, évaluée à 145 millions de dollars, a été hypothéquée par Kevin Costner pour financer un projet de western lui aussi très prenante.

Luxueuse maison

Mais la luxueuse demeure de Santa Barbara fait partie des conflits liés au divorce. Le contrat de mariage stipulait effectivement que Christine Baumgartner devait quitter le domicile conjugal dans les trente jours suivant la demande de divorce. Ce qu'elle a refusé de faire, pour mettre la pression sur les négociations. People indique que l'acteur a accepté au final de verser un million de dollars de plus à son ex que ce qui était prévu par contrat. Il a également proposé une avance de 10 000 dollars pour le déménagement et une pension de 30 000 dollars par mois pour le futur loyer de son ancienne épouse.

La somptueuse villa des Costner à Santa Barbara. dr

Mais Christine Baumgartner veut plus. Beaucoup plus. Elle ne veut pas quitter la maison dans laquelle les enfants ont grandi. Les deux parents ont d'ailleurs tous deux demandé une garde alternée de Cayden, Hayes et Grace. Pour sa pension alimentaire, elle demande 248 000 dollars par mois, soit 227 000 euros, selon des documents qui ont fuité dans les médias américains. Ce qui pourrait de ne pas suffire pour maintenir le rythme de vie auquel les enfants ont été habitués, entre les vacances à Hawaï et les séjours au ski à Aspen. Du coup, la future ex-épouse réclame la prise en charge par Costner des frais de scolarité en école privée, des activités parascolaires et des dépenses de santé des enfants.

Le juge a tranché

Après discussions, Costner aurait accepté de faire passer le montant de la pension de 38 000 dollars à 52 000, en plus des frais de scolarité, des fournitures scolaires et des activités. Un juge a tranché, réclamant à Baumgartner de quitter la maison en y laissant les meubles et œuvres d'art. Elle peut en revanche conserver sa voiture de luxe achetée juste avant la demande de divorce. Elle est donc partie, juste avant la fin juillet, vers une petite maison utilisée par le personnel, sur la même propriété, en attendant de trouver mieux, confie un proche à People.