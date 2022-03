Course à pied : Le DKV-Urban Trail attire toujours plus de monde

La cinquième édition du DKV-Urban Trail devrait réunir plus de 2 000 participants, dimanche. Un record!

Le DKV-Urban Trail a fait son trou dans le paysage de la course à pied au Luxembourg. Avec déjà 2 000 inscrits, 200 de plus qu'en 2013, l'organisation espère, la météo aidant, voir près de 2 400 participants au départ de ce trail urbain en plein cœur de la capitale.

«Cette course est devenue une date importante du calendrier», insiste l'organisateur en chef, José Azevedo. Pour l'heure, une centaine d'engagés (et une dizaine d'équipes) sont attendus sur le 56 km, environ 700 coureurs sur le 27 km et 1 200 sur le 13 km.