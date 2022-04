Course au Luxembourg: Le DKV Urban Trail revient sur les pentes de la capitale

Trois ans après, les coureurs vont à nouveau envahir les pentes de la capitale. Le DKV Urban Trail, annulé en 2020 et 2021 en raison de la pandémie, est de retour samedi et dimanche. Ce sera même l'un des premiers grands événements populaires sans restrictions sanitaires, bien que ceux qui le souhaitent pourront garder un masque.

La fréquentation a légèrement baissé depuis la dernière édition, mais plus de 3 000 participants sont attendus sur le week-end, entre les marches populaires du samedi et les courses de 13 à 34 km du dimanche. Les organisateurs ont simplement constaté un report des inscriptions des distances les plus longues vers des parcours plus courts. «Nous avons ouvert les inscriptions tardivement pour être sûrs des mesures sanitaires qui seraient en vigueur, reconnaît José Azevedo, organisateur de l'événement. Donc ceux qui visent les 34 km ont eu moins de temps pour se préparer».